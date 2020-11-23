Antalya'da 55 yaşındaki kadını 'Dolandırıcı mıyız' diyerek dolandırdılar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvuran Sultan Kurşun (55), hesabındaki 5947 lirayı dolandırıcılara kaptırdı. Telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp, kişisel bilgilerini isteyen dolandırıcıdan, "Hesabımdaki parayı alsan bir şey yapamam" dediğinde "Biz dolandırıcı mıyız" yanıtını alan Kurşun, şikayetçi oldu.

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Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde çalışan evli ve 1 çocuk annesi Sultan Kurşun, önceki yıl banka kredisi kullandı. Koronavirüs salgını nedeniyle çalıştığı otel bu yıl açılmayan Kurşun, kredi borcunu ödeyemedi.

Banka tarafından hakkında icra işlemi başlatılan Sultan Kurşun, gecikme faizleriyle birlikte 20 bin lira olan borcunu ayda 2 bin lira olmak üzere 12 ayda ödemeyi taahhüt etti.

Sultan Kurşun, borcunun ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla internet üzerinden uygun kredi araştırması yaptı. Geçen çarşamba günü sosyal medyada '6 ay ödemesiz banka kredisi' başlığıyla verilen reklamdaki forma iletişim bilgilerini yazan Kurşun'u kısa süre sonra telefonla banka görevlisi olduğunu söyleyen kadın aradı. Kadın, Sultan Kurşun'a özel bir bankadan ilk 6 ay ödemesiz 40 ay vadeyle 20 bin lira kredi verileceği bildirildi. Görüşmede Kurşun'dan kişisel bilgilerini alan kadın, cep telefonuna gelen onay kodlarını söylemesini istedi. Sultan Kurşun da tüm bilgileri verdi. Kurşun, oğlunun uyarısıyla internet bankacılığı üzerinden hesabını kontrol ettiğinde hesabında bulunan 5947 liranın 3 seferde F.B. adlı bir kişinin hesabına aktarıldığını gördü.

Ertesi gün banka şubesine giden Sultan Kurşun'a görevliler, dolandırıldığını, işlemlerin kendi şifre ve kodlarıyla yapıldığı için bir şey yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Sultan Kurşun, jandarmaya başvurdu.

"Size gelen tüm onay kodlarını onaylayın"

Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Sultan Kurşun, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada kredi sağlayan firmanın linkine tıkladım, bir süre sonra bir kadın aradı. 'Özel bir bankadan arıyorum, 20 bin TL, 6 ay ödemesiz, 6 ay sonra ödemesi başlayan bir kredimiz mevcut, 40 ay vadeli, ayda 400 TL ödemeli hesabınıza geçireceğim' dedi. 14 dakika görüştük. Benden T.C. kimlik numaramı istedi, 'Sizin bankamızda hesabınız yok, bu sebeple size hesap açacağım' diyerek, tüm bilgilerimi aldı. Sonra, 'Sizi müdürüm arayacak, onay işlemlerini müdürüm yapacak ve müdürümle devredeceğiz' dedi. Ben bunun üzerine Manavgat merkezinde bulunan banka şubesine gittim. Oradayken aynı kadın yeniden aradı, 'Müdürüme veriyorum' diyerek, telefonu erkek bir şahsa verdi. Erkek olan şahıs da 'ATM'ye kartınızı takın, ben sizi yönlendireceğim, vereceğim hesap numarası sizin adınıza açılmış hesap numarası, hesabınızdaki tüm parayı teminat olarak bu hesaba havale edin, size gelen tüm onay kodlarını onaylayın' dedi. Ben hesaba girmek için bekliyordum ancak tüm işlemleri kendileri yapıyormuş. Ben sadece telefonuma gelen tüm mesajları onayladım. Ancak karşıdaki şahıs benim tüm bilgilerimi kullanarak kendi cep telefonundan benim hesabıma ait internet şubesini cep telefonuna eşleştirmiş ve hesabımda bulunan tüm paralarımı bir ödeme şirketi üzerinden F.B. adlı şahsa göndermiş."

"Biz dolandırıcı mıyız?"

Tüm bunları yaşarken dolandırılabileceğinin aklına geldiğini aktaran Sultan Kurşun, "Telefondaki kişiye 'Sen bu bilgileri alıyorsun, hesabımdaki paranın hepsini alsan ben bir şey yapamam' dedim. O da bana 'Olur mu hanımefendi, biz dolandırıcı mıyız?' diyerek tepki gösterdi?" dedi.

Jandarmaya başvuran Sultan Kurşun, dolandıranlardan şikayetçi olduğunu belirterek, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.