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Ukrayna Devlet Başkanı iyi haberi böyle duyurdu! Koronayı yendi

Demirören Haber Ajansı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nihayet koronavirüs testim negatif. Ateşim 36,6. Pozitifim, çünkü testim negatif. Artık işin başındayım. Yoğun bir gün olacak ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı. 9 Kasım’da koronavirüs testi pozitif çıkan Zelenskiy, tedbir amacıyla hastanede tedavi görüyordu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın da koronavirüsü atlattığı bildirildi.

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