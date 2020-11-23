2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! İşte geceye damga vuran fotoğraflar

Hayranların oylarıyla en iyilerin belirlendiği törende, sınırlı sayıda seyirci kabul edildi ve herkese Covid-19 testi yapıldı. Taylor Swift altıncı kez yılın şarkıcısı seçildiği geceye katılmazken, Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimler törende sahne performansı sergiledi.