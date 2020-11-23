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2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! İşte geceye damga vuran fotoğraflar

2020 Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda Taraji P. Henson'ın sunumuyla düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Hayranların oylarıyla en iyilerin belirlendiği törende, sınırlı sayıda seyirci kabul edildi ve herkese Covid-19 testi yapıldı. Taylor Swift altıncı kez yılın şarkıcısı seçildiği geceye katılmazken, Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimler törende sahne performansı sergiledi. 

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En dikkat çekici performans Jennifer Lopez'e aitti.

İşte Amerikan Müzik Ödülleri'nde kazananların tam listesi ve geceden yansıyanlar...

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YILIN SANATÇISI
Taylor Swift

YILIN YENİ SANATÇISI
Doja Cat

YILIN İŞBİRLİĞİ
Dan + Shay ve Justin Bieber, 10.000 Hours

EN İYİ SOSYAL MEDYA SANATÇISI
BTS

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EN İYİ KLİP
Taylor Swift, Cardigan

EN İYİ ERKEK ŞARKICI
Justin Bieber

EN İYİ KADIN ŞARKICI
Taylor Swift 

EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP - POP/ROCK
BTS

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