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Kocaeli'de otomobilden inip hayatının hatasını yaptı! Feci şekilde can verdi

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM otoyolunda otomobilinden inen vatandaş hızla gelen tırın çarpması neticesi hayatını kaybetti.

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Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde yolun orta şeridinde duran 06 AK 4231 plakalı Renault marka otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı aracından inerek aracın bagajını açtı.

Bu sırada arka yönden gelen Hayri K. yönetimindeki 37 LA 786 plakalı tır, otomobil ve sürücüsüne çarparak metrelerce sürükledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Trafik yoğunluğu oluştu
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemesi sürerken, 2 şeridi trafiğe kapanan TEM otoyolunun Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

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