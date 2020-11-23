BIST 1.331
DOLAR 7,78
EURO 9,25
ALTIN 468,48
HABER /  YEREL

Esenyurt'ta park halindeki aracı kundakladı! Arkadaşından emanet almıştı

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'ta kundaklama olayı meydana geldi. Arkadaşından aldığı arabayla evine gelen adam, şoku yaşadı. Kimliği belirsiz kişi park halindeki aracın üzerine benzin döküp ateşe verdi. Soruşturma sürüyor.

Abone ol

Olay, Esenyurt Mehterçeşme 1878 sokakta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay Tok sabah saatlerinde arkadaşından yük taşımak için arabasını ödünç alarak evine geldi. Evinin önüne aracı park edip yukarıya çıktı. Daha sonra kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki araca yanıcı madde dökerek yakmaya çalıştı.

Alev alan aracı gören bina sakinleri paniğe kapılarak camdan su dökerek aracı söndürmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olay yerine gelen ekipler alev alan aracın kundaklandığını belirledi. Araç soğutma çalışmalarının ardından yediemin otoparkına kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"Herhangi bir sorunum, husumetim söz konusu değil"

Yaşanan olay binanın güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibi, "Nasıl olduğu hakkında fikrim yok. Arkadaşıma aracı vermiştim. Beni aradı bu durumu aktardı ben de şok oldum. Herhangi bir sorunum, husumetim söz konusu değil" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Nevşehir'de saplantılı koca bomba düzeneği kurdu! Üvey baba son anda kurtarmış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve euroda rüzgar tersine döndü! Döviz yükselişe geçti
Doğu Akdeniz'de skandal arama! Alman askerleri Türk gemisini bastı
Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili flaş iddia! MAK Danışmanlık'ın Başkanı açıkladı
Araç muayene ücretlerinde fiyat artışı belli oldu! Kredi kartıyla ödeme dönemi
Aralık'ta zirve yapacak! Koronavirüs sürecinde 'mevsimsel grip' uyarısı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgının son durumu ile ilgili çarpıcı sözler! 10 katı kadar...
ÖNCEKİ HABERLER
Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar
İYİ Partili Tatlıoğlu'ndan Bülent Arınç'a: Zamanında konuşulmayan dil bize rehberlik etmez
İki el pazarında yaprak kımıldamıyor! Faizlerin yükselmesi araç satışlarını vurdu
Su-57'nin ilk yabancı müşterisi Cezayir oldu 14 adet alacak
Osmaniye'de korkutan artış! Valilik karantinaya alınan yerleri açıkladı
Öğretmenler Günü kampanyaları neler 2020
Yorumlar