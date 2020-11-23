Nevşehir'de saplantılı koca bomba düzeneği kurdu! Üvey baba son anda kurtarmış

Bu olay ilk değil: Hacer Çelik, "Kendisi cezaevinden çıkınca beni tehdit etti. Evi, arabayı yaktı, evimizi kurşunladı. En sonunda bizim uyuşturucu madde satıcısı olduğumuz yalanını attı; ama Allah’a şükür adalet önünde aklandık. Bu süreçte tehdit ve hakaretlerine telefonla devam etti" diye konuştu.