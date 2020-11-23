Nevşehir'de saplantılı koca bomba düzeneği kurdu! Üvey baba son anda kurtarmış
NEVŞEHİR'de Hacer Ç'nin de yaşadığı babaevine eşi tarafından bomba düzeneği kuruldu. Üvey babanın koca terörünü son anda önlediği ortaya çıktı. Dini nikahlı kocanın bu ilk vukuatı olmadığı öğrenildi.
Ürgüp Bahçelievler Mahallesi Memiş Aksoy Caddesi 518. sokakta ikamet eden Hacer Ç.'ye eşi tarafından hazırlanan tuzak korkunçtu. Kendisine ayrılık haberi verilen dini nikahlı koca, deliye döndü. Ölüm tuzağını hazırlayan Bayram Ç., eşini evle birlikte havaya uçurmak istedi. Bomba düzeneği hazırlayıp veya hazırlatıp kapıya koydu. Genç kadın yaşadığı kabus dakikalarını anlattı.
Cezaevinde haberi almış: Bayram Çelik ile 2018 yılının Mart ayında dini nikahla evlendiğini belirten Hacer Çelik, "Ben Bayram Çelik ile evlendiğimde ilk eşimden hamileydim. Sonrasında kızım oldu. Eşim daha önce kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine girdi, 1,5 yıl yattı. Sonra ben cezaevine gidip kendisine bu evliliğin yürüyemeyeceğini söyledim." dedi.
Bu olay ilk değil: Hacer Çelik, "Kendisi cezaevinden çıkınca beni tehdit etti. Evi, arabayı yaktı, evimizi kurşunladı. En sonunda bizim uyuşturucu madde satıcısı olduğumuz yalanını attı; ama Allah’a şükür adalet önünde aklandık. Bu süreçte tehdit ve hakaretlerine telefonla devam etti" diye konuştu.
Son dönemde büyük zorluklar yaşadığını, 1 hafta kadın sığınma evinde kaldığını anlatan Çelik, "Eve döndüğümde polisler evde uyuşturucu olduğu için arama yapacaklarını söylediler. Ben anladım ki Bayram Çelik bizi ihbar etti. Sağlık kuruluşuna gidip tahlillerimizi verdik. Uyuşturucu kullanmadığımız için temiz çıktık." şeklinde konuştu.