İki el pazarında yaprak kımıldamıyor! Faizlerin yükselmesi araç satışlarını vurdu

BURSA'da her hafta pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında yaprak kımıldamıyor. Araç fiyatlarının yüksek olması ve artan faiz oranlarından dolayı vatandaşların araç kredisi çekmek istememesi, araç satışlarını durma noktasına getirdi.

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Bursa'da kurulan ikinci el oto pazarında fiyatların yüksek olmasından dolayı pazarı ziyaret edenler sadece araçlara bakmakla yetindi. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar pazardan elleri boş dönüyor.

Pazara araçlarını satmak için getiren vatandaşlar, "Pazarda ziyaretçi çok, ama araç alan yok. Ziyaret edenler sadece araçları incelemekle yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar araç almadan pazardan ayrılıyor. Faizlerin yükselmesiyle birlikte araç satışları geriledi. Pazarda satış yok denecek kadar az" dedi.

"Fiyatlar çok yüksek"



Pazara araç almak için gelen vatandaşlar, "Araç almak için geldik, ama fiyatları görünce vazgeçtik. Fiyatlar çok yüksek. Sadece pazarı gezdik, gidiyoruz. Sıfır kilometre otomobillerin zaten yanına yaklaşılmıyor. İkinci el araç fiyatları bir nebze sıfıra göre makul" şeklinde konuştu.