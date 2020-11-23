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Dolar ve euroda rüzgar tersine döndü! Döviz yükselişe geçti

Geçtiğimiz hafta sert düşüşler yaşayan dolar/TL kuru yeniden yükseliş trendine girdi. Dolar/TL 7.76 lira seviyesine çıkarken euro/TL ise 9.23'e yükseldi.

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Merkez Bankası'nın faizi yükselttiği karar sonrasında sert çakılan dolar/TL hatanın açılış gününe 7,70 seviyesinde başlarken euro/TL de 9,10 civarında başladı.

23 Kasım 2020 dolar ve euro kuru dalgalı bir seyir izliyor. İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum:

Saat 14:01'de piyasalar

Saat 11:12'de piyasalar

Merkez Bankası politika faizi

Merkez Bankası, Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltirken, bundan sonra tüm fonlamanın politika faizinden yapılacağını da belirtti. Merkez Bankası attığı adımı dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, "net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma" olarak tanımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da geçen hafta yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın politikalarını destekleyeceklerini kaydetmişti.

Piyasalarda izlenen gelişmeler

Piyasalarda koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının nisan ayındaki zirvelerde seyretmesiyle tekrar devreye alınan hareket kısıtlamalarını da yakından izleniyor. Benzer trend neredeyse tüm dünyada görülüyor.

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