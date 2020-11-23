BIST 1.331
DOLAR 7,78
EURO 9,25
ALTIN 468,48
HABER /  YEREL

Adıyaman'da Kıbrıs Gazisi ve eski belediye başkanı koronaya yenik düştü

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’da Kıbrıs Gazisi ve Gerger eski Belediye Başkanı Ömer Özdemir, korana virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Abone ol

Bir dönem Adıyaman’ın Gerger ilçe Belediye Başkanlığını yapan Kıbrıs Gazisi Ömer Özdemir (67), korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada 15 gündür tedavi gören Kıbrıs gazisi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ömer Özdemir’in, Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir'in babası olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yalova'da üretiliyor bu sabunun fiyatı 400 TL! Yurt dışından talep yağıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve euroda rüzgar tersine döndü! Döviz yükselişe geçti
Doğu Akdeniz'de skandal arama! Alman askerleri Türk gemisini bastı
Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili flaş iddia! MAK Danışmanlık'ın Başkanı açıkladı
Araç muayene ücretlerinde fiyat artışı belli oldu! Kredi kartıyla ödeme dönemi
Aralık'ta zirve yapacak! Koronavirüs sürecinde 'mevsimsel grip' uyarısı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgının son durumu ile ilgili çarpıcı sözler! 10 katı kadar...
ÖNCEKİ HABERLER
Merih Demiral'dan kötü haber! Juventus'tan açıklama
Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar: Akkuyu NGS'de işler planlandığı şekilde yürüyor
Esenyurt'ta park halindeki aracı kundakladı! Arkadaşından emanet almıştı
Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar
İYİ Partili Tatlıoğlu'ndan Bülent Arınç'a: Zamanında konuşulmayan dil bize rehberlik etmez
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı
Yorumlar