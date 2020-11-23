Yalova'da üretiliyor bu sabunun fiyatı 400 TL! Yurt dışından talep yağıyor

Göz yakmayan bir cins üretiyoruz: Erten, yumuşatıcı özelliği olduğu için cilt kuruluğuna da iyi geldiğini, yüzü temizlediğini, saçların beslenmesine ve saç diplerindeki ölü hücreleri temizleyerek hava almasını sağladığını söyledi. Yediden yetmişe herkesin kullanabileceği şekilde ürettiklerini ifade eden Erten, "Vücutta kozmetik için üretilmiştir. Dolayısıyla bizde bunu insanlara bir hizmet olarak sunuyoruz. Son gündemde olan altınlı sabun ve bu gliserin bizim meyve gliserinidir. Meyve gliserininin içinde kök boyaları kullanıyoruz. Göz yakmayan bir cins üretiyoruz. Hani derler ya bazen anlatılmaz yaşanır. Onun için bunu kullanmak gerekiyor” diye konuştu.