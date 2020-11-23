Adana'da yaşandı! 2 çocuk babası yatağında ölü bulundu

ADANA’nın Kozan ilçesinde, başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içen ve ardından uyuyan Kadir Varan sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

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Kozan'da, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kadir Varan, dün akşam arkadaşlarıyla bir araya gelip, sohbet ettikten sonra Güneri Mahallesi’ndeki evine gitti. Gece saatlerinde baş ağrısı nedeniyle ağrı kesici hap içtikten sonra uyuduğu öne sürülen Varan, bu sabah eşi tarafından ölü bulundu.

Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Varan’ın cansız bedenini otopsi için morga götürdü. Varan’ın gözyaşı döken, ismi öğrenilemeyen annesi, “Senin yerine ben ölseydim oğlum, Kadir'im; 2 evladını kime koyup da gittin?" dedi.

Soruşturma başlatılırken, Kadir Varan’ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.