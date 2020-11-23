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Samsun'da kurallara uyduğu halde korona olan hasta: Hakkımı helal etmiyorum

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da kurallara uymasına rağmen koronavirüse yakalanan Mustafa Zeytin (49), tedavi gördüğü hastanede 'Maske takmayanlara hakkımı helal etmiyorum' dedi.

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Kentte yaşayan Mustafa Zeytin’e, geçen hafta görülen bazı semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Zeytin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Bir haftadır tedavisi süren Mustafa Zeytin, hastanedeki görevli doktoru tarafından görüntülendi. Konuşmakta güçlük çeken Mustafa Zeytin, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uyduğu halde salgın hastalığına kapıldığını belirterek, herkese bu kurallara uyma çağrısında bulundu.

"Gözlerimi açıp kapayacak halim yok"

Zeytin “Kendimi güçsüz hissediyorum, gücüm yok. Gözlerimi açıp kapayacak halim yok. Anlayamadım ki bu nasıl bir hastalık; çok zor. Herkes kurallara uysun. Ben tüm kurallara özellikle maske takmaya çok dikkat ettim. Maske takmayanlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.

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