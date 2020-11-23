Durum vahim! Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı zirve yaptı
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, Türkiye'de can kaybı açısından en yüksek seviyesine ulaştı. Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla ölüm vakası 20 Kasım'da yaşandı ve 141 kişi hayatını kaybetti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Türkiye'de de gidişat çok kötü... Türkiye'de Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla ölüm vakası 20 Kasım'da yaşandı ve 141 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan tabloya göre, hastalığın Türkiye'de tespit edildiği tarihten sonra ilk kez 14 Nisan'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı onlu rakamları aşarak 107'ye ulaştı ve 19 Nisan, vakaların tüm dünyada artış gösterdiği dönemde, 127 ile en fazla ölümün yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti.
Kısıtlama ve tedbir kararlarının hayata geçirilmesiyle birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka, hasta ve vefat sayılarında yatay bir seyrin ardından ciddi oranda düşüş sağlandı. Türkiye'de 13 Haziran'da Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e kadar geriledi.
Mayıs sonu haziran başında günlük 10-30 arasında değişen vefat sayıları, eylülden itibaren yükselişe geçerek tekrar 40-100'lü rakamlara çıktı. 14 Nisan'da 107 olan Kovid-19'a bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı 7 ay sonra 17 Kasım'da 103 oldu. Yeni tip koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısı 20 Kasım'da 141'e çıkarak zirve yaptı.