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ÖSYM duyurdu! KPSS ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Demirören Haber Ajansı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.

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ÖSYM'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 2020-KPSS ortaöğretim oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığı bildirildi. 22 Kasım’da yapılan sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'una internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

Duyuruda ayrıca sınava başvuran adayların, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekleri de belirtildi.

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