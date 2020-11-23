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Kayseri'de yaşandı! 10 yaşındaki kıza sarkıntılığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

KAYSERİ'de bir fırında kasiyer olarak çalışan 44 yaşındaki adam ekmek almaya gelen 10 yaşındaki kıza sarkıntılık düzeyde cinsel istismarda bulunmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı.Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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 KAYSERİ'de geçen 19 Ağustos'ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda fırında kasiyer olan S.O., ekmek almak için gelen Ç.P.’nin yanına giderek yanaklarını sıktı.

Bu sırada mağdur kız, şüpheli S.O.'yu elleri ile iterek, "Korona var yaklaşma" diyerek tepki gösterdi, ardından evde durumu anne ve babasına anlattı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan S.O., hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan S.O., karar duruşmasına katılmadı.

Duruşmada yer alan Ç.P'nin ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanık S.O.'ya, eylemi 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığı kanaatiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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