Putin'den dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü askerlerinin uyumlu ve iyi koordine edilmiş bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

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Karabağ'daki Rus barış gücü misyonuyla ilgili toplantıda konuşan Rus lider, "Bu vesileyle Rus barış gücü askerlerinin uyumlu ve iyi koordine edilmiş çalışmalarına dikkat çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'da hızlı şekilde yürütülen mayın temizleme çalışmalarının bölgede güvenli ulaşımın kurulmasını sağladığını kaydeden Putin, Rus barış gücünün konuşlandırılmasıyla birlikte de akan kanın durmasının ve yeni can kayıplarından kaçınmanın temin edildiğini vurguladı.

Kurumlar arası insani yardım merkezi oluşturuldu

"Şimdi önceliğimiz, askeri faaliyetlerden ciddi şekilde etkilenen bölgenin sakinlerine destek ve yardım sunmak" diye devam eden Putin, bölgedeki sorunların çözümü için kurumlar arası insani yardım merkezi oluşturulduğuna dikkat çekti. Rus lider, merkezin uzman birimlerinin bu yapının görevleri dikkate alınarak oluşturulduğunu ekledi.