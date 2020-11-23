BIST 1.323
DOLAR 7,86
EURO 9,36
ALTIN 471,44
HABER /  DÜNYA

Putin'den dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü askerlerinin uyumlu ve iyi koordine edilmiş bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Abone ol

Karabağ'daki Rus barış gücü misyonuyla ilgili toplantıda konuşan Rus lider, "Bu vesileyle Rus barış gücü askerlerinin uyumlu ve iyi koordine edilmiş çalışmalarına dikkat çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'da hızlı şekilde yürütülen mayın temizleme çalışmalarının bölgede güvenli ulaşımın kurulmasını sağladığını kaydeden Putin, Rus barış gücünün konuşlandırılmasıyla birlikte de akan kanın durmasının ve yeni can kayıplarından kaçınmanın temin edildiğini vurguladı.

Kurumlar arası insani yardım merkezi oluşturuldu

"Şimdi önceliğimiz, askeri faaliyetlerden ciddi şekilde etkilenen bölgenin sakinlerine destek ve yardım sunmak" diye devam eden Putin, bölgedeki sorunların çözümü için kurumlar arası insani yardım merkezi oluşturulduğuna dikkat çekti. Rus lider, merkezin uzman birimlerinin bu yapının görevleri dikkate alınarak oluşturulduğunu ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Özel sektörde çalışanlar dikkat! Ortalama maaş zammı yüzde 17 olacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'nin yeni İstanbul ilçe başkan adayları açıklandı! İl Başkanı Bayram Şenocak duyurdu
Saplantılı aşıktan evli kadına tecavüz! 170 kez aradı, videoları kocasına gönderdi
Türkiye'nin koronavirüs aşısında yeni gelişme yan etki görülmedi
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük su seviyesinde! Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
Metro Turizm'de taciz anları kamerada! Şoförün yaptıkları şok etti
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Murat Kurum'dan açıklama: Fikirtepe'de inşaatların yapım sürecine giriyoruz
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! İstanbul'da AVM'de yerde yemek dönemi bitti
Rıza Çalımbay: Karabağ maçı bizim final maçımız
Kayseri'de yaşandı! 10 yaşındaki kıza sarkıntılığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi
Gaziantep'te ölüm nedenine 'otomobilden atladı' diyen kocaya kuzenden çarpıcı ifadeler
Hatay'da trafiği birbirine taktı! Hiç ummadığı şey başına geldi
Yorumlar