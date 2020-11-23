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Sivasspor'da şok! 2 kişi koronavirüs pozitif çıktı biri futbolcu

Demirören Haber Ajansı

Sivasspor'da yapılan koronavirüs testleri neticesinde biri futbolcu ve bir personelin sonuçları pozitif geldi. Futbolcunun ismi açıklanmadı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, son test sonuçlarını paylaştı. Açıklamada 2 vaka görüldüğü aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük maçının ardından görülen lüzum üzerine bir sporcumuza ve bir destek ekibi personelimize yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır" denildi.

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