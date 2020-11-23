Sivasspor'da şok! 2 kişi koronavirüs pozitif çıktı biri futbolcu
Sivasspor'da yapılan koronavirüs testleri neticesinde biri futbolcu ve bir personelin sonuçları pozitif geldi. Futbolcunun ismi açıklanmadı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, son test sonuçlarını paylaştı. Açıklamada 2 vaka görüldüğü aktarıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük maçının ardından görülen lüzum üzerine bir sporcumuza ve bir destek ekibi personelimize yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır" denildi.
Yapılan paylaşım:
Demir Grup Sivasspor'umuzda Kovid-19 PCR test sonuçları hakkında bilgilendirme 😷 pic.twitter.com/46Mf2EblYh— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 23, 2020