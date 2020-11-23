İBB'den 'İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı' iddiasına açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'a su temininin sadece barajlardan sağlanmadığını belirterek 80 günlük su kaldı iddialarını yalanladı.

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İstanbul barajlarındaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bununla birlikte 'İstanbul'da 80 günlük su kaldı' iddiaları ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir" dedi.

Ongun, kentte su temininin sadece barajlardan yapılmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3’ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır."