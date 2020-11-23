Gram altın kısa vadede nasıl hareket eder? Uzman isim açıkladı

Ons altında kısa vadede gelişmelere bağlı olarak dalgalı ve volatil bir seyri izleyebileceğini belirten Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "düşük faiz ve bol likidite ortamına bağlı olarak yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" görüşünü dile getirdi.

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Gram altın fiyatları şu dakikalarda 466 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1868 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 458 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 460 lira seviyesinden başladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 457.93 lira seviyesini, en yüksek ise 470.44 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 15.04 itibarıyla yüzde 1.79 oranında yükselişle 466.85 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 152 liradan satılıyor.

Koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışı sürerken, gün içerisinde en yüksek 1876 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.27 oranında düşüşle 1868 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatlarında kısa vadede seyir dalgalı

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal Hürriyet'e dikkat çeken açıklamamlar yaptı:

Ons altında son günlerde yatay ve sıkışık bir fiyatlamanın etkili olduğu görülüyor. Son haftalarda aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haber akışları risk iştahı desteklerken, güvenli liman talebiyle işlem gören ons altın üzerinde de baskı oluşturuyor. Ancak aşı kaynaklı iyimser atmosferin yanında vaka sayılarında devam eden ciddi artış, salgın kaynaklı endişeler ve sıkılaşan tedbirler önemli risk unsuru olarak izlenirken, ons altında ciddi bir zayıflamanın önüne geçiyor.

Aşı kaynaklı haber akışlarına baktığımız zaman, Pfizer ve BionTech şirketlerinin ürettiği ve iki doz uygulanması gereken koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında başarılı olduğu, Moderna'nın aşısının yüzde 94,5 oranında başarı sağladığı ve son olarak bugün yer alan haber akışına göre de Oxford-Astrazeneca aşısının etkinliği yüzde 70 olarak açıklandı. Aşı kaynaklı iyimser haber akışları yakından izlenmeye devam edilecek.

Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar gram altın üzerinde belirleyici olacaktır.

Aşı kaynaklı olumlu gelişmeler salgının kontrol altına alınmasında kilit rol oynayacak olsa da aşıların onay süreçleri ve seri üretime geçip dağıtıma başlaması belirli bir zaman alacaktır. Dünyada ciddi aşılanma rakamlarına ulaşmanın 2021 yılsonlarını bulabileceği değerlendirmeleri yapılırken, içerisinde bulunduğumuz kış dönemini pandemi koşulları altında geçireceğimiz göz önünde bulundurulmalıdır.

Vaka sayılarında yaşanan ciddi artışlar ve dünya genelinde sıkılaşan tedbirler önümüzdeki süreçte de risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir. Ayrıca tedbirlerin sıkılaşmasına bağlı olarak ekonomilerde gözlenen toparlanma bozulma kaydedecek olursa riskli varlıklarda ciddi bir düzeltme sürecine neden olabilir. Bu durum güvenli liman talebini ön plana çıkaracaktır. Bu senaryo altında ise artan güvenli liman talebinin dolara mı yoksa ons altına mı yöneleceği izlenmesi gereken bir süreç olacaktır.

Aşı kaynaklı gelişmeler, salgın endişeleri, ekonomik verilerin seyri ve gerek merkez bankaları gerekse hükümetlerden gelebilecek destek hamleleri yakından izlenecektir. Kısa vadede gelişmelere bağlı olarak dalgalı ve volatil bir seyrin izlenebileceği ons altında ise düşük faiz ve bol likidite ortamına bağlı olarak yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Ons altında aşağı yönlü hareketlerde 1860 - 1850 dolar aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesidir. 1850 dolar altındaki kapanışlarda satıcılı fiyatlamanın tekrar etkili olduğu görülebilir. Bu durumda 1820 dolar ve 1790 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1882 dolar ve devamında 50 günlük üssel ortalama (1895 dolar) kısa vadeli direnç noktalarıdır. Teknik olarak ons altında yeniden yükselişlerin güç kazanabilmesi için 50 günlük üssel ortalama üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. 1895 dolar üzerinde 1916 – 1933 dolar ve 1950 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Son dönemde ekonomide yeni döneme ilişkin verilen güçlü mesajlar ve TCMB'ye yönelik faiz artırım beklentileri Türk Lirası başta olmak üzere TL varlıkları destekleyen temel gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Geçen hafta perşembe günü gerçekleşen toplantıda TCMB, piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15,0 seviyesine yükseltti. TCMB karar metninde açık ve net mesajlar verirken, ayrıca tüm fonlamanın haftalık repo üzerinden yapılacağı da ifade edildi. Güçlü faiz artırımı ve sadeleşme adımı geçen hafta da TL varlıkları destekledi. Son iki haftadır dolar/TL kurunda yaşanan düşüşlere bağlı olarak gram altında sert kayıplar yaşandı. TCMB'nin kararının geride kalmasının ardından Dolar/TL kurunda tepki hareketleri gözlenirken, kurdaki toparlanmaya bağlı olarak gram altının da cuma gününden itibaren kayıplarını belirli ölçüde geri aldığı görülüyor.

Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar gram altın üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün yüzde 2'ye yaklaşan değer kazanımıyla 468 TL seviyelerinden işlem gören gram altında, yukarı yönlü hareketlerin devamında 474 - 482 - 491 ve 500 TL seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 462 TL ve 100 günlük üssel ortalama (458 TL) ilk destek noktalarıdır. 100 günlük ortalama altındaki kapanışlarda teknik olarak satış baskısı artış kaydedebilir. 458 TL altında 449 - 439 ve 420 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Dolar/TL cephesinde volatilitenin artış kaydetmesi durumunda gram altında kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların temkinli hareket etmeleri ve gelişmeleri yakından izlemeleri yararlı olacaktır.