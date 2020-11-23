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Ünlü şarkıcı Onur Akın koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Akın, "5 gündür evimde sürdürdüğüm Kovid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecek" dedi.

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5 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Onur Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Tedavisinin hastanede devam edeceğini belirten Akın, "Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm Kovid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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