Bülent Arınç İnternethaber'e açıkladı istifa edecek! Ali Babacan iddiasına bomba yanıt

YİK üyesi Bülent Arınç istifasını cebine koydu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi bekliyor. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'a konuşan Arınç, Ali Babacan iddiasıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te geçen hafta yaptığı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklamaları sebebiyle sıkıntılı günler yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaları 'fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor' diyerek ağır bir şekilde eleştirmişti.

Bülent Arınç, Erdoğan'dan gelen bu sözler üzerine istifasını cebine koydu. Kulislere AK Parti'den de ayrılıp Ali Babacan'ın partisine gidecek iddiaları düştü. Peki bunlar doğru mu? Bülent Arınç istifa edecek mi?

Bülent Arınç İnternethaber'e konuştu

İnternethaber.com Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'a açıklamalar yapan Bülent Arınç, 'istifa edeceği' iddialarını doğruladı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara çok kırılan Arınç şunları söyledi:

-Dozu çok fazla bir konuşma... Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir konuşma yapacağını tahmin etmiyorum. Kim bu konuşmayı hazırladı ona bakmak lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmamak için YİK'ten ayrılmayı düşünüyorum. Gündüz cumhurbaşkanımızla randevumuz vardı. Doğu Akdeniz'deki gemi krizinden dolayı ertelendi. Bu akşam sayın cumhurbaşkanımızla görüşeceğim.

İstifamı vereceğim

-Habertürk'teki söyleşide isim vermem yanlış olabilir. Ama bu kadar sert bir açıklamaya maruz kalmam üzücü. Üzülüyorum. cumhurbaşkanımızın genel prensipleri var. Kendisini yıpratmamak için istifamı vereceğim. Cumhurbaşkanımız ne derse kabulümdür. Hakkım helaldir. Ben şahsi görüşümü söyledim. İbrahim Kalın çok güzel bir açıklama ile benim şahsi görüşüm olduğunu söyledi. Ben cumhurbaşkanımızın 45 yıllık dava arkadaşıyım.

Ali babacan iddiası

Bülent Arınç'a dair kulislerde bir çok söylenti dolaşıyor. İstifasını verdikten sonra Ali Babacan ve Abdullah Gül ile hareket edeceği söyleniyor. Hadi Özışık bunu sorduğunda Arınç şunları söyledi:

-'Büyük şerefsizlik. Başka yere gitmem söz konusu değil. Ben dava adamıyım. Davamı bırakıp bir yere gitmem. Gidemeyenlerin köyü diye bir yazı vardı. Ben o köyün müdavimiyim. Ben bu arkadaşlara yanlış yaptıklarını ilk günden itibaren söyledim. Hayırlı olsun demedim, demeyi de düşünmüyorum. Böyle bir yakıştırmanın bana yapılması ahlaksızlıktır büyük şerefsizliktir.