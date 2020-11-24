Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için harekete geçti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs tedbirleriyle zor duruma düşen esnafa yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını söyleyerek, "Yakın zamanda duyurusunu yapacağız. Bizde esnafların mağdur olduğunun farkındayız" dedi.

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Bakan Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Pekcan, Sayıştay raporlarına ilişkin "Kamu zararı olarak ifade edilebilecek bir tespit bulunmaktadır" ifadelerinin kullanıldığını söyleyerek, "Bakanlığımızın mali rapor tablosu denetim görüşünün dayanakları bölümünde 11 bulgunun belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru bilgi içerdiği vurgulanmaktadır. Bu bulgulardan beş tanesi yerine getirildi, üç tanesinde diğer bakanlıklarla beraber çalışılmakta, üç tanesine biz tam olarak iştirak etmiyoruz. Ancak Sayıştay raporunda ihracat destekleri konusunda yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak bulgulara yer verilmiş olup, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi gerektiği bildirilmiş. 2018'deki 18 bulgunun dört tanesi tamamlanmış, bir tanesi bulgulardan çıkmış, üç tanesi bu yıl çözülmüş. 2019 yılında Sayıştay raporunda bulunan 41 bulgudan 16'sı tamamlanmış, 13 bulgu için altı tanesi diğer bakanlıklarla olmak üzere çalışmalarımız sürmektedir" ifadelerini kullandı.

"Esnafın mağdur olduğunun farkındayız"

Bakanlık olarak yeni bir çalışma başlattıklarını aktaran Pekcan, "Yakın zamanda duyurusunu yapacağız. Bizde esnafların mağdur olduğunun farkındayız. Kamu kaynakları dışında global firmalarla iletişime geçtik. Onların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ne gibi destekler verebiliriz, onlar üzerinde çalışmalarımız var" dedi.

"50 bin firmaya 3 milyar tl nefes kredisi verildi"

Esnafa indirimli kredi ve hibe konusunda da konuşan Pekcan, "Biz bu doğrultuda bakanlığımızın bütçesi ve mevzuatı çerçevesi üzerinden TESKOP üzerinden Halkbank kanalıyla kredi kullandırıyoruz. Hibeleri TESKOP üzerinden Giresun ve İzmir'deki esnafımıza verebildik. Bakanlık olarak çalışmalarımız var. Aynı doğrultuda kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerimiz bulunuyor, görüşmelerimiz sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca esnaf ve sanatkara kullandırılan faiz indirimli krediler ve ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2 milyar 626 milyon 623 bin 830 TL olarak bildirilmiştir. Bu dönemde TOBB, oda, borsa mevduatlarına ilgili bankalara yatırılması ile oluşturulan kaynaktan tacirlerimizin düşük faizli kredi kullanmalarına imkan sağlanmış olup, 50 bin firmaya 3 milyar TL nefes kredisi kullandırma imkanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.