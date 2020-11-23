Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi üretildi

İngiltere Birmingham Üniversitesinde yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 48 saat boyunca koruyan sprey üretildi. Laboratuar testlerinden başarıyla geçen burun spreyinin seri üretimine yakın zamanda başlanacak.

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İngiltere Birmingham Üniversitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı 48 saate kadar koruma sağlayan burun spreyi geliştirildi.

Gellan ve yosundan elde edilen lifli kıvam arttırıcı madde olarak da bilinen karajenan kullanılarak geliştirilen sprey, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak.

Daha önce onaylanan maddeler kullanıldı Daha önce sağlık örgütleri tarafından onaylanan maddelerden üretildiği için kısa sürede onaylanan spreyi geliştiren Dr. Richard Moakes, "Bu sprey, halihazırda gıda ürünlerinde kullanılmakta olan hazır ürünlerden yapılmıştır. Bu maddeleri bilinçli olarak kullandık. Haftalar içinde seri üretime geçerek insanların kullanımına sunabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Maske takmanın ve el yıkamanın yerini almayacak"

Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, spreyin özellikle sağlık çalışanları, uçuş görevlileri veya okullar gibi yüksek riskli durumlarda faydalı olabileceğini söylüyor.

Dr Moakes, "Bu tür ürünler, koronavirüsün yayılmasını önlemek için kullanılacak. Maske takma ve el yıkama gibi hayati önem taşıyan şeylerin yerini almayacak. Bu spreyin yapacağı şey, koronavirüsün iletimini önlemek ve yayılımını yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemek" diye ekledi.