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Mersin'de özür dilemek için otomobilinden inen sürücü feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Mehmet Fatlı Özgen, otomobiliyle önündeki araca çarptı. Sürücüden özür dilemek için otomobilinden inen Özgen, arkasından gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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MERSİN Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Doğu Gişeleri girişinde meydana gelen kazada; Mehmet Fatlı Özgen yönetimindeki 34 AEL 598 plakalı otomobil, önündeki Ümit A.'nın kullandığı 59 PG 927 plakalı otomobile çarptı. Ardından sürücüden özür dilemek için otomobilinden inen Özgen ve otomobiline arkasındaki Mehmet Ali E. yönetimindeki başka bir otomobil çarptı. Özgen, iki otomobilin arasına sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özgen, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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