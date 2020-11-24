BIST 1.314
DOLAR 7,88
EURO 9,34
ALTIN 478,60
HABER /  EĞİTİM
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bakan Ziya Selçuk'tan Öğretmenler Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz" dedi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla 'Mutlu Çocuklar ve Güçlü Türkiye' başlığıyla bir mesaj yayımladı. Selçuk mesajında, "Sevgili öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım, Türk milletinin milli varlığına ve geleceğinin inşasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük etmektesiniz. Bu mukaddes mesleği tercih eden, onun getirdiği maddi manevi sorumluluğu sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfeden, onlarda farkındalıklar yaratan, onların gözlerinin içine hep dikkatle bakan sizler; şimdi ekran karşısında, telefonun ucunda, bir mesaj kutusunda onları şefkatle sarmaya, yollarını aydınlatmaya; velilerinizi sabırla telkin ve teskin etmeye devam ediyorsunuz. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Selçuk, eğitim sisteminin kalitesini belirleyen yeganeliğin öğretmenlerin içindeki meslek aşkı ve cesur adımları olduğuna inandığını belirtti. Selçuk mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz; eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı. Her şartta vicdanıyla yol alan, şefkatiyle güven veren her bir öğretmenime şahsım, öğrencilerim, velilerim ve bütün milletim adına tek tek teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde. Meslektaşınız olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyor ve Öğretmenler Günü'nüzü içtenlikle kutluyorum."

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk gemisindeki skandal aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi
Galatasaray Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
Fatih Terim maçın 5 dakika uzatılmasına tepki gösterdi
Türk gemisindeki skandal aramaya Fuat Oktay'tan sert tepki
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik MGK toplantısı
ÖNCEKİ HABERLER
İrini Operasyonu Komuta Merkezi kabul etti: 'Türkiye'den yanıt gelmeden gemiye çıktık'
Mersin'de anne ve iki çocuğu koronavirüsten yaşamını yitirdi
Süleyman Soylu'dan anlamlı paylaşım!
Karadeniz'de hamsi balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşinden örnek hareket
Durum vahim! Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı zirve yaptı
Yorumlar