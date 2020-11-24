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Mersin'de anne ve iki çocuğu koronavirüsten yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iş insanı Murat Karabulut (37), annesi Fadime Karabulut (65) ve ablası Selda Karabulut (40), birkaç gün arayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

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Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Mersin Tarsus'ta bir aileden üç kişiyi bir haftada hayattan kopardı. İlçede yaşayan iş insanı Murat Karabulut, 14 Kasım günü rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut, Tarsus Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu daha da ağırlaşan Karabulut, hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra koronavirüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan anne Karabulut da yaşamını yitirdi.

İki ferdi koronavirüse yenilen ailede bir üzücü haber de abla Selda Karabulut'tan geldi. İlçedeki Sivaslılar Derneğinde yöneticilik yapan Karabulut, rahatsızlanınca Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada koronavirüs testi pozitif çıkan abla Karabulut, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde yaşama tutunamadı.

Seda Karabulut da annesi ve erkek kardeşiyle aynı mezarlığa defnedildi. 

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