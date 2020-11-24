Süleyman Soylu'dan anlamlı paylaşım!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım öğretmenler gününe özel olarak sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirerek, geçtiğimiz yıllarda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.

Bakan Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü arefesinde sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarına, hem öğretmenlik hem müdürlük görevi yaptığı Tunceli'deki köy okulundan memleketi Gümüşhane'ye giderken, yolda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıran ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.