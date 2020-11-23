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Galatasaray Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış mücadelesinde Kayserispor, Galatasaray deplasmanından mucize 1 puan aldı. İlk yarıda kaleci Lung'un harika kurtarışlarıyla maça tutunan; ikinci yarıda ise Rumen kaleciyi sakatlığa kurban verip mağlup duruma düşen ve 1 kişi eksik kalan Samet Aybaba'nın takımı, Galatasaraylı futbolcuların dünyaları kaçırdığı maçtan 1 puanı almayı başardı. 63'te penaltıdan gelen Diagne golüne Kayseri ekibinden cevap 71'de Campanharo'dan geldi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Galatasaray'ın golünü 63. dakikada penaltıdan Diagne atarken, Kayserispor'un golünü ise 71. dakikada Campanharo kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 17 puanla 3. sırada kaldı. Kayserispor ise 7 puanla 18. sırada kendine yer buldu.

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