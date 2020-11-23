Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12.511'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 453.535'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 3254 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3254 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 377 bin 891'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742, ağır hasta sayısı ise 4409'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Günlük hasta ve vefat sayısı yine rekor kırdı

Türkiye'de bugün, koronavirüsün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta ve vefat sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin'' ifadelerini kullandı.