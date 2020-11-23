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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır

Fransa'da Ermeni derneğini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Dağlık Karabağ’a müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?" sorusuna, "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımlamasına göre; Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır" diye yanıt verdi.

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Azerbaycan'ın 27 yıl sonra Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği tarihi zafer de Erivan yönetiminden yana tavır sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tarihi itiraf geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ermeni derneği ile buluşan Fransa lideri, dernek gönüllüsü tarafından yöneltilen, "Dağlık Karabağ'a müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımlamasına göre; Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça müdahale etme hakkınız yoktur. Mesela Mali'ye müdahale ettik çünkü 'Teröristler bize saldırıyor' diyerek bizi davet etti. Suriye bölgesinde ise koalisyon güçlerine katıldık çünkü teröristler yine devletlere saldırıyordu. Dağlık Karabağ'da ise durum çok farklı."

Derneğe maddi destek vermişti

Emmanuel Macron, başkent Paris'teki Ermeniler Fonuna gerçekleştirdiği ziyarette de Dağlık Karabağ'dan ve çevresindeki yedi bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve 'dayanılmaz şartlarda yaşayan en az 1 milyon Ermeni'ye' diyerek insani yardımın yapılması gerektiğini söylemişti.

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