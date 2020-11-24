Galatasaray'a geçit vermeyen Lung gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 45 dakikasındaki kurtarışları ile adeta maça damga vururken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi.

Kayserispor file bekçisi Silviu Lung Jr.'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği rakibi Galatasaray'dı (13 gol) ancak Rumen kaleci, bu karşılaşmada performansı ile alkış aldı.

Gözyaşlarını tutamadı

İlk yarının son bölümünde sakatlık yaşayan ve bir ara kenara gelerek tedavisi yapılırken gözyaşlarını tutamayan Lung, Galatasaray karşısında yaptığı 7 kurtarışla ilk 45 dakikaya damga vurmayı başardı.

En fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı

OPTA verilerine göre Silviu Lung Jr., Galatasaray karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Lung, karşılaşmanın ikinci yarısında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.

Birkaç hafta yok

Maçın ilk yarısında sağ bacak üst adelesinden sakatlanan ve sonrasında ikinci yarıya çıkamayan başarılı eldivenin MR'ı çekildi. Birkaç hafta formasından uzak kalacak olan Rumen file bekçisi, "Çok üzgünüm. İnşallah çok ciddi bir sakatlığım yoktur. Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedim. Umarım formama kavuşmam uzun sürmez" dedi.