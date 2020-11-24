Koronavirüs karantinasında cep telefonunu evde bırakıp dışarı çıkan var

Yapılan araştırmalara göre, karantinaya alınanların yüzde 50-60’ının kurallara uymadığı saptandı. Takip sisteminden çıkmak için cep telefonunu eve bırakıp dışarı çıkan vatandaşlar belirlendi.

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Hükümette yapılan toplantılarda, koronavirüsle mücadelede alınan kararların yakın teması kesmeye dönük olduğu değerlendirildi. İki metreden yakın, 15 dakikadan fazla süren temaslarda bulaşın arttığı, bu nedenle de kahvehane, kafe ve lokanta gibi uzun süre maskesiz oturulan mekanlarla ilgili kararın doğru olduğu ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, önümüzdeki dönem beklentileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede özellikle Anadolu’yla ilgili uyarılarda bulundu: “Bana göre İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde vaka sayısı bu hafta durağanlığa geçecek. İkinci haftada ise gerileme gözlenecek. Uzun masa sohbetlerini ortadan kaldıran her kuralın olumlu sonuçlarını göreceğiz. Aralıktan itibaren toplumsal bağışıklığın da devreye girmesiyle yayılma hızı gerileyecek.

''Anadolu kentlerinde önlemlerin çok sıkı tutulması gerek''

Ancak Anadolu illeri için aynısı söylenemez. Kış koşulları nedeniyle kapalı mekanlar kullanılmaya başlayacak. Sobalı ortamlar, dar mekanlar, tüm aile fertlerinin aynı alanı kullanması gibi nedenlerle özellikle yaşlı nüfusta hastalanma oranları artacak. Bu ailelerin yaşlılarının, dışarıyla irtibatı olmasa bile çalışan, dışarı çıkıp girenler nedeniyle enfekte olma olasılıkları artabilir. Bu nedenle yaşlısı fazla olan Anadolu kentlerinde önlemlerin çok sıkı tutulması gerek.”

Cep telefonunu eve bırakıp dışarı çıkan vatandaşlar belirlendi

Hürriyet'in haberine göre; toplantılarda karantina dönemiyle ilgili de bilgiler paylaşıldı. Yapılan araştırmalara göre, karantinaya alınanların yüzde 50-60’ının kurallara uymadığı saptandı. Takip sisteminden çıkmak için cep telefonunu eve bırakıp dışarı çıkan vatandaşlar belirlendi. Toplantılarda, uzmanlar, şu an nisan dönemi rakamlarının yaşanmasına karşın insanların kaygıdan kabullenişe geçtiğini, bu ruh halini ortadan kaldıracak uyarıların yapılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca aşı konusunda zamanından önce umut verilmesinin toplumda rehavete yol açacağına da dikkat çekildi.

AVM'de yerde yemek yenildi

Virüsün yayılmasını önlemek için restoran ve kafelerde masalar kaldırıldı, paket servis veya ‘gel-al’ hizmeti başlatıldı. Ancak bazı vatandaşlar alışveriş merkezlerinde yemek yemekte ısrar edince, ortaya şaşırtıcı manzaralar çıktı. İstanbul’da bir AVM’de, vatandaşların kurallara uymadığı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların AVM’nin yemek katında koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve yerlerde oturarak yemek yediği görüldü.