Şike yaptı denilen Muğdat Çelik kendini savundu: Ha maç satmış ha karısını satmış

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı yaptıran ve kırmızı kartla oyun dışında kalan Muğdat Çelik, "Kasti olur mu, öyle şey mi olur? Görmeyeceğim kırmızı kartı bu maçta gördüm. Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani" sözleriyle kendini savundu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Galatasaray'ın golünü 63. dakikada penaltıdan Diagne atarken, Kayserispor'un golünü ise 71. dakikada Campanharo kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray 17 puanla 3. sırada kaldı. Kayserispor ise 7 puanla 18. sırada kendine yer buldu. Mücadelede kırmızı kart gören Muğdat Çelik eleştiri konusu oldu ve sosyal medyada futbolcunun şike yaptığı iddia edildi.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Muğdat Çelik, Linnes'e müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Muğdat, Süper Lig'de ilk kırmızı kartını Galatasaray maçında gördü. Muğdat Çelik, yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kart için sosyal medyada eleştiri almasına cevap verdi.

'Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış'

Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, "Kasti olur mu, öyle şey mi olur? Görmeyeceğim kırmızı kartı bu maçta gördüm. Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani" dedi.

The Sun, Muğdat Çelik'in Galatasaray-Kayserispor maçında gördüğü sarı kart pozisyonunu bu şekilde paylaştı.

Former Galatasaray player Muğdat Çelik's handball tonight against his old side.



He also gave away a penalty and was sent off in the second half too.



😳😳 pic.twitter.com/SjgAZNO9a1 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 23, 2020

'Jailson'u kovaladığım için bunlar konuşuluyor'

Elle aldığı pozisyonu değerlendiren Muğdat, "Elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Fenerbahçeli Jailson'u kovaladığım için bunlar konuşuluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım." dedi.

'Kötü bir niyetim yok ki'

''Arkadaşların sana maçtan sonra destek çıktılar mı?" sorusuna Muğdat Çelik, "Tabii ki destek çıktılar abi ya. Niye çıkmasınlar ki? Kötü bir niyetim yok ki." yanıtını verdi.

Samet Aybaba'dan Muğdat yorumu

Samet Aybaba da maç sonunda Muğdat için, "Sonuçta oyunun içinde futbolcu bunları yapabiliyor. Muğdat da bizim bir sürü şey beklediğimiz bir oyuncu. Hataları olabilir, onları düzeltmek için çalışacağız. O bizim oyuncumuz. Biz oyuncuyu kaybetmek için değil, kazanmak için her şeyi yapanlardanız." mesajını verdi.