Şike yaptı denilen Muğdat Çelik kendini savundu: Ha maç satmış ha karısını satmış

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Galatasaray'ın golünü 63. dakikada penaltıdan Diagne atarken, Kayserispor'un golünü ise 71. dakikada Campanharo kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray 17 puanla 3. sırada kaldı. Kayserispor ise 7 puanla 18. sırada kendine yer buldu. Mücadelede kırmızı kart gören Muğdat Çelik eleştiri konusu oldu ve sosyal medyada futbolcunun şike yaptığı iddia edildi.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Muğdat Çelik, Linnes'e müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Muğdat, Süper Lig'de ilk kırmızı kartını Galatasaray maçında gördü. Muğdat Çelik, yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kart için sosyal medyada eleştiri almasına cevap verdi.

'Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış'

Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, "Kasti olur mu, öyle şey mi olur? Görmeyeceğim kırmızı kartı bu maçta gördüm. Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani" dedi.

The Sun, Muğdat Çelik'in Galatasaray-Kayserispor maçında gördüğü sarı kart pozisyonunu bu şekilde paylaştı.

Former Galatasaray player Muğdat Çelik's handball tonight against his old side.



He also gave away a penalty and was sent off in the second half too.



