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ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti

Anadolu Ajansı

ABD'nin B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini ilk kez F-35A savaş uçağında test ettiği bildirildi. 

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ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimine bağlı Sandia Laboratuvarından yapılan açıklamada, içeriğinde nükleer bileşen bulunmayan bombanın tam boy modelini Nevada eyaletindeki Tanopa Test Sahasında F-35A tipi uçakla test ettiklerini açıkladı. 

Test sırasında uçağın ses üstü hızla uçarken iç mühimmat bölmesinde taşıdığı B61-12 model bombayı 10 bin 500 feet yükseklikten fırlattığı belirtilen açıklamada, bombanın 42 saniyede hedefini vurduğu kaydedildi. 

Açıklamada, "Başka uçaklardan farklı olarak F-35A mühimmatı kapalı bölmede taşıyor. Son uçuş testi tam teçhizatlı B61-12 bombasının uçağın kapalı mühimmat bölmesinde fırlatılması oldu ve ilk kez Mach 1 (1234 km/h) ve üstü bir hızda böyle fırlatma yapılıyor." ifadesi yer aldı. 

Laboratuvar mart ayında F-15E tipi savaş uçağında ve B-2 Hayalet tipi bombardıman uçaklarında bu silah sistemlerini denemişti. 

ABD'nin nükleer güç durum belgesinde, konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A tipi beşinci nesil savaş uçaklarını, nükleer bombalar için platform olarak kullanmayı planlandığı belirtiliyor. 

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