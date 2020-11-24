Tugay Kerimoğlu'ndan olay Diagne iddiası

Beinsport yorumcusu Tugay Kerimoğlu, "Penaltıdan sonra Diagne'nin sevincini gördün mü?" diye sordu, Güntekin Onay ise "Balotelli'ye özeniyor olabilir. 'Bana Mario deyin' diyormuş arkadaşlarına" karşılığını verdi.

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Galatasaray'ın golünü 63. dakikada penaltıdan Diagne atarken, Kayserispor'un golünü ise 71. dakikada Campanharo kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray 17 puanla 3. sırada kaldı. Kayserispor ise 7 puanla 18. sırada kendine yer buldu.

Beinsport yorumcuları Tugay Kerimoğlu ve Metin Tekin, Süper Lig'in 9. haftasında 1-1 sona eren Galatasaray-Kayserispor maçını yorumlarken efsane isimden çok konuşulacak bir iddia geldi.

''Bana Mario deyin diyormuş arkadaşlarına"

Kerimoğlu, yayıncı kuruluştaki programda "Penaltıdan sonra Diagne'nin sevincini gördün mü?" diye sordu, Güntekin Onay ise "Balotelli'ye özeniyor olabilir. 'Bana Mario deyin' diyormuş arkadaşlarına" karşılığını verdi.

''Galatasaray ise beklemediği bir puan kaybı yaşadı''

Galatasaray'ın beklemediği bir puanı kaybı yaşadığını belirten Tugay, ''Futbol anların oyunu. Gol, anlık oluyor. Bir 90 dakika oynuyor, anda gol oluyor. Kayserispor, bir anda puan aldı. Galatasaray ise beklemediği bir puan kaybı yaşadı.'' şeklinde konuştu.