MHP'den Bülent Arınç değerlendirmesi! 'Arınç'ın koruması kalktı bileti kesildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert sözleri üzerine Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa edeceğini açıklayan Bülent Arınç için MHP cephesi ne diyor? MHP'nin bundan sonra Bülent Arınç'a karşı tavrı ne olacak? İşte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç’ın "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözleri Cumhur İttifakı içinde krize neden olmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arınç'ı hedef alan sert açıklamalar yapmıştı. Arınç, bu sözler üzerine dün istifa edeceğini duyurdu. MHP cephesi ise, Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Bülent Arınç'ın koruma kalkanının kalktığı ve biletinin kesildiği değerlendirmesi yaptı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, MHP cephesinden dikkat çeken bilgiler paylaştı. Saymaz’ın ismini vermediği ‘MHP’li üst düzey bir yetkili’, “Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Bülent Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı” dedi. Saymaz, MHP’li ismin açıklamalarını, “MHP’liler artık (Arınç’ın) bileti kesildi diye düşünüyorlar” diye değerlendirdi.

Biz insicam bozulmasın diye Cemal Enginyurt'u ihraç ettik

Saymaz, şu ifadeleri kullandı: “MHP’li üst düzey bir yetkili ile konuştum. Kendileri dedi ki; Biz, Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye Cemal Enginyurt’u disipline sevk ettik. Erhan Usta’yı grup başkanvekilliğinden aldık, partimizden ayrıldı. Milletvekilimiz Sefer Aycan’ı görevinden aldık. Bu insicamı bozan teşkilatlarımızı ve il başkanlarımızın bazılarını görevlerinden aldık."

Artık Arınç'ın koruma kalkanı kalktı

Bu Bülent Arınç’ın koruma zırhı, muhafazası, imtiyazı nereden geliyor. Bugüne kadar korunuyordu, bugünden itibaren koruması artık kalktı. Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Bülent Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı.”

Saymaz, bu ifadelerin ne anlama geldiğine dair soru üzerine ise, “MHP’liler şöyle diyor; Onun artık bileti kesildi diye düşünüyorlar” diye yanıt verdi.