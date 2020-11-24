Bülent Arınç istifa edecek mi? Hadi Özışık'a açıklamalar yaptı
Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar nedeniyle çokça eleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, istifa edeceği iddialarına ilişkin İnternethaber'e konuştu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'a açıklamalar yapan Arınç, iddialara cevap verdi. Hadi Özışık, Arınç ile konuşmasını Habertürk canlı yayınında anlattı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında yaptığı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklamaları sebebiyle büyük tepki çekti. En sert tepkiyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Erdoğan, bu açıklamaları, "Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor" diyerek eleştirdi.
Habertürk'te Kübra Par moderatörlüğünde yayınlanan Açık ve Net programında konu masaya yatırıldı. Konuklardan biri olan gazeteci İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Arınç ile konuşmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.