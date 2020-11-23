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Bülent Arınç istifa mektubunu cebine koydu! Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul edecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç istifası elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Gazeteci Hadi Özışık Bülent Arınç'la konuşan Murat Çelik'i canlı yayına aldı. Yayında Bülent Arınç'ın istifası ile ilgili son dakika açıklamalarda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç istifası elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Gazeteci Hadi Özışık Bülent Arınç'la konuşan Murat Çelik'i canlı yayına aldı. Yayında Bülent Arınç'ın istifası ile ilgili son dakika açıklamalarda bulunuldu. Bülent Arınç ayrıca Ali Babacan iddiasıyla ilgili bomba açıklamalar yaptı. Son dakika gelişmeler ve detaylar videoda...

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