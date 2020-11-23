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Doğu Akdeniz'de Alman askerleri Türk gemisini bastı

TÜRKİYE'den Libya'ya giden kargo gemisi, Yunan komutanın idare ettiği Alman fırkateyni tarafından durdurularak hukuksuzca basıldı. Türk gemisine izinsiz çıkan askerler tüm konteynerleri açarak saatlerce arama yaptı..

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.


CNN Türk'e konuşan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, yapılanın denizde haydutluk olduğunu belirterek, ''Çünkü gemi Alman gemisidir, taktik komutan Yunanlı komutandır. İki karar verici Türkiye'ye karşı düşmanca harekette bulunmuştur. Küstah adamlar! Personel de direniyor, onları da tebrik ediyorum. Bunun affedilir yanı yok'' dedi.

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