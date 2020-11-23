Celal Kılıçdaroğlu abisi Kılıçdaroğlu'nu uyardı: Aksi halde ceza kesilecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın yanında dimdik durmaya çağırarak, "Ağabeyim Kemal, PKK’lı olanları ve HDP’yi CHP’den tasfiye etmelidir. Aksi halde ağabeyime devlete karşı geldiği için ceza kesilecektir." dedi.
Celal Kılıçdaroğlu’nun bir kağıda bakarak okuduğu metinde, kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı’yı yanlış anladığını, CHP liderinin piyon olduğunu ve CHP’yi HDP’lilerden uzaklaştırmadığı takdirde cezasının kesileceğini söyledi.
Ara ara kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tepki gösteren açıklamalar yapan Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyinin akli dengesinin yerinde olmadığını da iddia etti.