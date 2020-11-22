Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a istifa çağrısı

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk'te katıldığı programda TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul üyeliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Arınç'ın AK Parti'den ayrılarak partileşen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurduğu benzer cümlelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye muhalefet ettiğini ileri süren Metiner, bu dilin yanlış olduğunu söyledi.

Bu kripto sözlerin bir adım sonrasının içerideki FETÖ'cülerin dışarı çıkarılması olduğunu ileri süren Metiner, ikinci adım olarak da KHK'larla görevlerinden ihraç edilenlerin yeniden görevlerine dönmelerinin isteneceğini söyledi. Arınç'ın FETÖ mağduriyetleri üzerinden edebiyat yaptığını, hatta cübbemi giyerim diyerek tehditler savurduğunu ifade eden Metiner şöyle konuştu:

"Bu konularda o kadar mahir ki beyefendi. Bu maharetini gizlemek için CHP'nin de hoşuna gidebilecek özgürlükçü anayasa lazım, demokrasi lazım işte adalet lazım, biz bunu istiyoruz diyerek. Bu sözler Hz. Ali'nin şu sözlerini hatırlatıyor. Biliyor musunuz Hariciler amansızca muhalefet ettiğinde Hz. Ali, "söyledikleri hak ama niyetleri batıl" diyor. Evet Arınç'ın söylediği sözler hepimizin katılacağı sözler.

"TRT'ye FETÖ'cüleri doldurdu"

Peki FETÖ'cüler bunları yaptığında sen niye karşı çıkmadın be adam! TRT'den sorumlu bakandın sen. Bütün FETÖ'cüleri doldurdun oraya. Hala atıklarını TRT'den temizleyemiyoruz. Bütün bunların hesabını vermeyeceksin bir de kalkıp bizden hesap soracaksın öyle mi? 15 Temmuz'un yiğitlerinden hesap soracaksın öyle mi? Cumhurbaşkanına muhalefet edeceksin, tersini söyleyeceksin. Hükümetin çok değerli bir bakanına bugün istifa etmiş bakanına bir televizyon programında ağzına geleni söyleyeceksin. AK Parti'ye muhalefet edeceksin.

"Haddini aşmasın"

Bu yüzden yüreği yetiyorsa o konumundan istifa etsin öyle konuşsun. Oranın kendisine sağladığı dokunulmazlık zırhının arkasına sığınıp yargıya ayar çekmeye çalışmasın. Yargıya saygısızlık yapmasın, yargıya tehditlerde bulunmasın, haddini aşmasın."