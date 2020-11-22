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İstanbul Kayaşehir'de faciadan dönülen otobüs kazası kamerada

İSTANBUL Kayaşehir’de yolcu almak için istasyondan çıkan bir İETT otobüsü, freni tutmayınca kaldırımı geçerek boş araziye uçtu. Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önlerken; sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı ise kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL  Kayaşehir Mustafa Bozoklu Caddesi Neşet Ertaş Sokağı üzerinde meydana gelen kazada; Ersin Coşkun idaresindeki 34 TB 8513 plakalı İETT otobüsü, seyir halindeyken freni arıza yaptı. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücü Ersin Coşkun, çevre güvenliğini düşünerek otobüsün direksiyonunu boş araziye doğru çevirdi. Kaldırımı geçen otobüs, hızla boş araziye doğru uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü, kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken; olay anında araçta yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazada büyük çaplı maddi hasar meydana gelen otobüs ekipler, tarafından vinç yardımıyla araziden çekildi.

Kazayı gören Abdullah Keser, çok korktuklarını belirterek, "Biz öğle namazına geliyorduk, otobüsün freni boşaldı yokuş aşağıya. Allahtan çöp bidonu ve ağaçlar vardı, onlar kurtardılar şoförü. Biz koştuk, 'Otobüste kimse var mı?' diye. Çok şükür boştu, yaralı ve ölümüz yok" dedi.

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