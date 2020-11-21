Aksaray'da uyuşturucu tacirinin yakınları kadın muhabiri darp etti

İstanbul’dan Aksaray merkeze bağlı Gülağaç ilçesi Osmanlı köyüne uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini belirledikleri 23 yaşındaki Ö.O. isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, şüpheli Ö.O.'yu köye getirdiği uyuşturucu maddelerini 22 yaşındaki A.T.'ye satmak isterken suçüstü yakaladı.

2 şüpheli gözaltına alırken, jandarmaya direnen şüphelilerden birinin yakını 33 yaşındaki N.O. da gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli Ö.O.'nun evinde yapılan aramada, 60 gram bonzai, 5 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından şüphelilerden A.T., serbest bırakılırken, uyuşturucu satıcısı Ö.O. ve jandarmaya mukavemet eden N.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından şüphelilerden A.T., serbest bırakılırken, uyuşturucu satıcısı Ö.O. ve jandarmaya mukavemet eden N.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen şüphelilerin yakınları Ceylan B. (24), Gülnaz Y. (31) ve Ramazan A. (24) görüntü almak isteyen muhabirlere saldırdı.