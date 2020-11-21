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Zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır?

Patlıcanı her haliyle seviyorum diyenlerdenseniz bu tarif tam da size göre. İşte, ana yemeklerinizin yanına meze olarak ya da tek başına bile tüketebileceğiniz patlıcan rulo tarifi!

Patlıcan yemeklerinde yeni bir alternatif arayanlar için pratik ve bir o kadar da ağız sulandıran bir tarifimiz var: Zeytinyağlı patlıcan rulo. Kızartılan patlıcanlar, nefis iç harcıyla fırına veriliyor, kıyılmış maydanozla servise sunuluyor. Peki, zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır?İşte, ana yemeklerinizin yanına meze olarak ya da tek başına bile tüketebileceğiniz patlıcan rulo tarifi!

Malzemeler;

4 adet kemer patlıcan, 2 adet iri boy ya da 4 adet orta boy soğan, 4-5 adet orta boy domates, 3 adet havuç, 1.5 kaşık domates salçası, kızartmak için sıvı yağ, sote için yarım çay bardağı zeytinyağı, karabiber, toz biber, tuz.

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