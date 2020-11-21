BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,75
MEDYA

Baraj 15. bölüm fragmanı

Baraj dizisi 15. yeni bölümüyle 24 Kasım 2020 Salı akşamı FOX'ta olacak. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Baraj 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Baraj 24 Kasım 2020 Salı akşamı FOX'ta...

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım, yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere'de dünyanın ilk anti bakteriyel telefonu piyasaya çıkacak
Tüm zamanların zirvesini gören Borsa İstanbul'da hafta yeni bir rekorla kapandı
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te el bombalı saldırgan finans kurumundakileri rehin aldı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a savaşmaya giden Fransızlar için suç duyurusu
YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı
İngiliz ekonomist Jim O'Neill: Türkiye'de reformlara piyasaların tepkisi pozitif olacaktır
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD'de acımasız adam tren bekleyen kadını raylara itti
Murat Kurum'dan kepçe eleştirileri için sert sözler
Atılım Üniversitesi'ne yüz yüze eğitim tepkisi
Bülent Arınç ''Ey hakim ve savcılar''
Şambali tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş gözyaşlarını tutamadı! Çok zorlanıyorum
Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı