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POLİTİKA

Murat Kurum'dan kepçe eleştirileri için sert sözler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da arama kurtarma çalışmalarında kullanılan kepçelerle ilgili eleştirilere sert sözlerle cevap verdi. Kurum, çevreye yapılan yatırımları anlatırken kepçeyle hendek kazanları hatırlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel felaketi sonrası mahsur kalanlara kepçe üzerinde ulaşmasına ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi. "O kepçelerle kimlerin çukurlar kazdığını biliyoruz" diyen Kurum, eleştiriler için, "Şaşkınlık içerisindeyiz" yanıtını verdi.

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