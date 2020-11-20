Murat Kurum'dan "kepçe" eleştirileri için sert sözler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel felaketi sonrası mahsur kalanlara kepçe üzerinde ulaşmasına ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi. "O kepçelerle kimlerin çukurlar kazdığını biliyoruz" diyen Kurum, eleştiriler için, "Şaşkınlık içerisindeyiz" yanıtını verdi.