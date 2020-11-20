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Şambali tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Bugün sizler için şambali tatlısı hazırladık. İşte şambali tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Şerbetli tatlılar Türk mutfağının daima vazgeçilmez tatlılarından olmuştur. Şambali tatlısı da bu nefis tatlılardan biri. Limonun verdiği hoş aroma, irmikli enfes hamuru ve üzerinde bademlerin benzersiz bir uyum yakaladığı bu lezzeti yemeye doyamayacaksınız. İşte muhteşem tadıyla şambali tatlısı tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

1 kilo irmik, 500 gr toz şeker, 500 ml süt, 20 gr karbonat, şerbeti için 5 su bardağı su, 5,5 su bardağı toz şeker, 1 dilim limon, üzerine, 2 kaşık şerbet dilim sayısına göre yer fıstığı.

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