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POLİTİKA

Bülent Arınç'tan hakim ve savcılara gözdağı! Ergenekon davasını örnek gösterdi

Bülent Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyip, hakim ve savcıları "Tayyip Bey de ben de tutuksuz yargılama istiyoruz" dedi. Hakim ve savcıları Ergenekon hakim ve savcılara başına gelenlerle gözdağı verdi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV'nin canlı yayınında gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, hakim ve savcılara gözdağı vermekten de geri durmadı. 

Arınç'ın , kendisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  Adalet Bakanı Gül’ün adaletten yana olduklarını belirterek hakim ve savcılara Ergenekon davasının hakim ve savcılarının başına gelenleri örnek göstererek gözdağı verdi. İşte Arınç'ın açıklaması...

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