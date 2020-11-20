Bülent Arınç'tan hakim ve savcılara gözdağı! Ergenekon davasını örnek gösterdi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV'nin canlı yayınında gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, hakim ve savcılara gözdağı vermekten de geri durmadı.

Arınç'ın , kendisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül’ün adaletten yana olduklarını belirterek hakim ve savcılara Ergenekon davasının hakim ve savcılarının başına gelenleri örnek göstererek gözdağı verdi. İşte Arınç'ın açıklaması...