BIST 1.313
DOLAR 7,54
EURO 8,96
ALTIN 455,67
MEDYA

Mucize Doktor 39. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 39. yeni bölümüyle 26 Kasım 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 26 Kasım 2020 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları koronavirüse karşı en etkili yöntemi açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Kasım Perşembe)
Trump’ın avukatı Rudy Giuliani'nin basın toplantısında zor anları!
Borsa İstanbul'da tüm zamanların kapanış rekoru gelişti
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
İstanbul'da vapura binen genç kız cinsel tacizine maruz kaldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alev Alev 4. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 130. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 39. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 41. bölüm fragmanı
Bülent Arınç'tan Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
Çukur 104. bölüm fragmanı: 4. sezon 12. bölüm
Konya'da trafik magandası yol isteyen sürücüye levyeyle saldırdı
Selahattin Demirtaş Devran kitabı konusu ne? Bülent Arınç okudum deyince...