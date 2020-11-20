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YEREL

Kocaeli'de insanlık ölmemiş dedirten görüntü! Kadın kıyafetleriyle denize girip kurtardı

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek, kıyafetleri ile denize giren veteriner hekim tarafından ölmekten kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Kandıra'daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, bir köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü. Denizdeki köpeği gören Öçal, kıyafetleri ile denize girerek köpeği karaya çıkarttı.

Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği belirlenen köpek bir soba kenarında ısıtıldı. Olayı gören vatandaşlar ise kendi canını hiçe sayarak girdiği denizden köpeği kurtaran Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal’a teşekkür etti. Olay anı ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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